Москва10 ноя Вести.10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел РФ. Глава МВД Владимир Колокольцев поздравил коллег с профессиональным праздником.

Соответствующее поздравление опубликовано на канале официального представителя ведомства Ирины Волк в MAX.

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