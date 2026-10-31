Московские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по географии

4 школьника из Москвы завоевали золото на Международной олимпиаде по географии Московские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по географии

Москва31 окт Вести.Московские школьники получили четыре золотые медали на первой Международной молодежной олимпиаде по географии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Победителями стали Сергей Дудин из Школы ЦПМ; Юлия Зайцева из школы №1590 имени Героя Советского Союза В.В. Колесника; Михаил Перунов из школы "Летово" и Бекболат Тулигенов из Университетской гимназии МГУ.

Отмечается, что одиннадцатиклассник Сергей Дудин стал абсолютным победителем олимпиады.

Всего сборная России завоевала шесть медалей и первое место в командном зачете.

В соревновании участвовали 11 команд из стран БРИКС и других государств, в том числе Туниса, Сербии и Индии.