Москва4 сен Вести.Школьники для успешного участия в Международной химической олимпиаде должны освоить значительное количество материалов университетской программы. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель сборной России, доцент химического факультета МГУ Александр Белов.

Для того чтобы школьник успешно выступил на Международной олимпиаде, он должен освоить значительную часть университетской программы по химии. Это неорганическая химия, органическая, физическая, аналитическая химия, биохимия. И иногда еще в некоторые года встречаются еще некоторые другие разделы, например, химия полимеров рассказал тренер

По его словам, у участников соревнований в процессе подготовки каждый день проводятся по четыре пары.

В последние два дня сборов проходит отборочная олимпиада в формате международной олимпиады. Сначала практический тур, потом теоретический тур. И четверка лучших, которые написали эту олимпиаду, в итоге представляют нашу страну сказал он

Белов отметил, что подготовка российских участников ведется не по шаблону, школьников учат думать над заданиями нестандартно.

Я думаю, что наша сильная сторона состоит в том, что мы, конечно, натаскиваем на международную олимпиаду, но мы не делаем это совершенно шаблонным занятием. То есть это не доведение до автоматизма, а умение думать в нестандартных ситуациях, но думать быстро, думать четко и нестандартно подчеркнул он

В этом году школьники РФ завоевали четыре золотые медали на 58-й Международной химической олимпиаде (IChO) в Ташкенте, а москвич Арсений Гасаненко показал лучший результат среди 360 участников и стал абсолютным победителем соревнований.