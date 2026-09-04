Москва4 сенВести.Народная артистка России Мария Аронова, известная по ролям во франшизе "Лед", сериале "Бригада" и других проектах, рассказала, что похудела на 22 килограмма. Об этом актриса сообщила в интервью Super.ru.
Я не могу не есть после шести, потому что до спектакля я не ем. Когда же мне есть?сказала артистка
Звезда отметила, что к изменениям во внешности ее подтолкнул пример сына, которому удалось сбросить 45 килограммов. По словам Ароновой, она смогла снизить вес благодаря отказу от мучного, колбасных изделий и жареной картошки.
Ранее актер театра и кино Гоша (Юрий) Куценко рассказал, что похудел на 8 килограммов на съемках фильма "Последний богатырь. Колобок".