54-летняя актриса Аронова раскрыла, что помогло ей похудеть на 22 кг Актриса Мария Аронова сбросила 22 кг после смены рациона

Москва4 сен Вести.Народная артистка России Мария Аронова, известная по ролям во франшизе "Лед", сериале "Бригада" и других проектах, рассказала, что похудела на 22 килограмма. Об этом актриса сообщила в интервью Super.ru.

Я не могу не есть после шести, потому что до спектакля я не ем. Когда же мне есть? сказала артистка

Звезда отметила, что к изменениям во внешности ее подтолкнул пример сына, которому удалось сбросить 45 килограммов. По словам Ароновой, она смогла снизить вес благодаря отказу от мучного, колбасных изделий и жареной картошки.

Ранее актер театра и кино Гоша (Юрий) Куценко рассказал, что похудел на 8 килограммов на съемках фильма "Последний богатырь. Колобок".