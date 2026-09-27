Москва27 сенВести.ВСУ в воздушных атаках на Курскую область задействуют ударно-разведывательный БПЛА "Чайка", рассказал замкомандира роты добровольческого подразделения "БАРС-Курск" с позывным Арон.
Кроме того, украинские военные применяют дроны "Лютый", Hornet и RAM-2X. Целью ударов являются теракты против мирных граждан.
Самый массовый [применяемый БПЛА] ВСУ - это беспилотник "Майя", по-нашему "Чайка", разведывательно-ударный. Он чаще всего применяется. Наверное, в 70% [случаев]сказал боец на видео, предоставленном МО РФ
В ведомстве отметили, что в Курской области расчеты мобильных огневых групп "БАРС-Курск" круглосуточно несут дежурство по ПВО и выполняют задачу по своевременному обнаружению и уничтожению дронов ВСУ, а также защите населенных пунктов от украинских воздушных атак.