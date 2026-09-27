70% украинских атак на Курскую область производится дронами "Чайка" В 70% случаев ВСУ атакуют Курскую область дронами "Чайка"

Москва27 сен Вести.ВСУ в воздушных атаках на Курскую область задействуют ударно-разведывательный БПЛА "Чайка", рассказал замкомандира роты добровольческого подразделения "БАРС-Курск" с позывным Арон.

Кроме того, украинские военные применяют дроны "Лютый", Hornet и RAM-2X. Целью ударов являются теракты против мирных граждан.

Самый массовый [применяемый БПЛА] ВСУ - это беспилотник "Майя", по-нашему "Чайка", разведывательно-ударный. Он чаще всего применяется. Наверное, в 70% [случаев] сказал боец на видео, предоставленном МО РФ

В ведомстве отметили, что в Курской области расчеты мобильных огневых групп "БАРС-Курск" круглосуточно несут дежурство по ПВО и выполняют задачу по своевременному обнаружению и уничтожению дронов ВСУ, а также защите населенных пунктов от украинских воздушных атак.