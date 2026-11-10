"Абзац" теперь выходит и на телевидении "Абзац" начал выходить на телевидении

Москва10 ноя Вести."Абзац Медиа" начал показывать свои флагманские проекты на телевидении. Утреннее шоу "Полный Абзац" и вечернюю программу "Вечерний Абзац" с итогами дня теперь можно смотреть не только в соцсетях, но и в российских онлайн-кинотеатрах, а также на кабельном ТВ. Об этом издание сообщает на своем сайте.

Первые эфиры стартовали 10 ноября на телеканале "Наше наследие". По будням "Полный Абзац" выходит с 08.00 до 10.00, а "Вечерний Абзац" с 18.00 до 19.00.

Программы объединяют актуальную информационную повестку и развлекательную подачу. Зрители могут узнавать о важных событиях в фирменной ироничной манере "Абзаца".

Телеканал "Наше наследие" доступен на следующих платформах: онлайн-кинотеатр Kion, онлайн-кинотеатр "Кинопоиск", сервис "Билайн ТВ", сервис "Попкорн", пакеты кабельных операторов, при этом наличие канала стоит уточнять у своего провайдера.

В 2026 году "Абзацу" исполнилось пять лет.