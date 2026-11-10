Адвокат Кузьмин: за перепродажу билетов на "Щелкунчика" может грозить штраф

Адвокат Кузьмин заявил, что за перепродажу театральных билетов грозит штраф Адвокат Кузьмин: за перепродажу билетов на "Щелкунчика" может грозить штраф

Москва10 ноя Вести.За перепродажу театральных билетов с наценкой, в том числе на балет "Щелкунчик", россиянам могут грозить крупные штрафы. Об этом заявил управляющий партнер адвокатского бюро МКМ Геннадий Кузьмин.

По его словам, которые приводит издание "Абзац", закон четко разграничивает спекуляцию и возврат собственных средств.

Для физических лиц предусмотрен штраф в размере от полуторной до двукратной стоимости билета, для должностных лиц сумма взыскания составит от двух- до трехкратной цены, а для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – от трех- до пятикратной сказал Кузьмин

Адвокат подчеркнул, что для привлечения к ответственности требуется совпадение трех условий: у продавца нет официального разрешения от организаторов, билет продается дороже изначальной цены и покупателю навязывают сопутствующие платные услуги.

Ранее сообщалось, что в продаже появились билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Мариинском театре Санкт-Петербурга.