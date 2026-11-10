Москва10 нояВести.В продаже появились билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Мариинском театре Санкт-Петербурга, следует из информации на сайте театра.
Первый показ балета в этом году состоится на исторической сцене петербургского театра 7 декабря, однако билетов на эту дату в продаже нет.
Ближайшая дата, на которую сейчас можно купить билеты, - 20 декабря. Стоимость прохода в зал колеблется от 7,5 до 21 тыс. рублей.
На 31 декабря назначено два показа – дневной и вечерний. При этом самые дорогие билеты предлагаются на вечерний показ: просмотр "Щелкунчика" в последние часы уходящего года обойдется зрителям от 12 до 35 тыс. рублей.