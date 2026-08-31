"Союзмультфильм" и Московский монетный двор выпустили медаль с Щелкунчиком Московский монетный двор и "Союзмультфильм" выпустили медаль "Щелкунчик"

Москва31 авг Вести.Московский монетный двор - филиал АО "Гознак", совместно с киностудией "Союзмультфильм" выпустили коллекционную медаль, посвященную мультфильму "Щелкунчик" режиссера Бориса Степанцева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Тираж составил семь тысяч экземпляров. Приобрести медаль можно будет с 31 августа.

Медаль вошла в серию "Мультфильмы нашего детства", посвященную героям классической отечественной анимации. Ранее в ней были представлены медали по мотивам мультфильмов "Маугли", "Приключения Буратино", "Бобик в гостях у Барбоса", "Лягушка-путешественница" и "38 попугаев" отмечает агентство

На медали изображена сцена битвы с мышами.