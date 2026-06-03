Адвокат Середа: Захарченко испытывает полярный стресс после перевода в ИК в Коми

Адвокат рассказал о состоянии здоровья экс-полковника Захарченко Адвокат Середа: Захарченко испытывает полярный стресс после перевода в ИК в Коми

Москва3 июн Вести.Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный на 16 лет лишения свободы, начал испытывать "полярный стресс" после перевода в исправительную колонию №49 в Коми. Об этом в беседе с RT рассказал его адвокат Олег Середа.

По его словам, у Захарченко обострились хронические заболевания. Середа уточнил, что у экс-полковника начались проблемы с пальцами.

К тому же он родился в средних широтах, а сейчас находится в условиях севера, то есть испытывает так называемый полярный стресс сказал адвокат

Середа добавил, что Захарченко похудел на 10 килограммов за последние шесть месяцев.

Полярный стресс представляет собой комплекс реакций организма, который возникает при пребывании человека в полярных регионах под воздействием совокупности неблагоприятных факторов окружающей среды.

Захарченко был сотрудником антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК). Его задержали осенью 2016 года по обвинению в нескольких эпизодах коррупции. В 2019 году экс-полковника приговорили к 13 годам лишения свободы, а уже три года спустя состоялся новый суд в связи с новыми обвинениями. В мае 2022 года Пресненский суд Москвы осудил Захарченко на 16 лет лишения свободы.