В Москве адвокатов подвергли унизительному досмотру при проходе в СИЗО

Адвокаты рассказали об унизительном досмотре при проходе в СИЗО в Москве В Москве адвокатов подвергли унизительному досмотру при проходе в СИЗО

Москва11 сен Вести.В Москве адвокаты сообщили о шокирующих требованиях при проходе в один из СИЗО. Подробности приводит "МК".

По словам адвокатов, на КПП юристам сообщили, что для прохода к подзащитным требуется пройти унизительный досмотр. Женщины обязаны под камерой снять бюстгальтеры, а мужчины – расстегнуть молнию на брюках.

Отказавшихся от процедуры адвокатов не пропустили к своим клиентам, несмотря на то, что юристы долго стояли в очереди.

По имеющимся данным, инцидент произошел в СИЗО №4 "Медведь", там содержится больше всего заключенных.

Адвокатская палата Москвы отправила в УФСИН по Москве запрос с просьбой пояснить, чем руководствовались в изоляторе, ведь подобные требования нарушают закон об адвокатуре и другие нормативные акты.

По сведениям "МК", столичная УФСИН не рассылала никаких новых требований по столичным изоляторам. Вероятно, это была самодеятельность СИЗО № 4, которая вызвала большие опасения у большинства адвокатов.