Александровский: "Аэрофлот" пока не планирует запускать рейсы в Эр-Рияд

"Аэрофлот" пока не планирует запускать рейсы в Эр-Рияд Александровский: "Аэрофлот" пока не планирует запускать рейсы в Эр-Рияд

Москва23 ноя Вести."Аэрофлот" считает маловероятным запуск рейсов в Эр-Рияд, при этом продолжает прорабатывать возможности полетов в Юго-Восточную Азию, сообщил ТАСС глава компании Сергей Александровский в рамках Транспортной недели.

Ранее "Аэрофлот" запросил у Росавиации допуски на выполнение рейсов на остров Лангкави в Малайзии через Санью и в Эр-Рияд в Саудовской Аравии.

Это часть работы по расширению нашей международной сети. Эр-Рияд – маловероятно. Действительно, иногда авиакомпании заранее запрашивают допуски, хотя работа по оценке коммерческого потенциала этих направлений еще продолжается. Эр-Рияд как раз из этой истории сообщил Александровский

Ранее "Известия" со ссылкой на Минтранс сообщали, что российские власти намерены нарастить авиасообщение с Мальдивскими островами в преддверии Нового года. Число рейсов может вырасти вдвое, к "Аэрофлоту", который сейчас в основном перевозит пассажиров, будут добавлены новые авиакомпании.