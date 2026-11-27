Агенты Германии в свите царя: информация из архивов ФСБ В архивах ФСБ раскрыли данные допроса о возможных шпионах в окружении императора

Москва27 ноя Вести.В архивах ФСБ был рассекречен допрос главы немецкой разведки начала ХХ века полковника Вальтера Николая. Детали его признаний, который почти 80 лет хранились под грифом "секретно", были рассказаны в документальном фильме Алексея Денисова "Гриф снят. Вальтер Николаи", сообщает ИС "Вести".

В частности, советские следователи, которые допрашивали Николаи, интересовались, имелись ли немецкие шпионы среди представителей царского дома. На это он ответил отрицательно, но заявил, что германские агенты присутствовали в окружении российского императора.

Должен отметить, что в России существовала не совсем понятная мне, как разведчику, традиция, по которой некоторые германские офицеры состояли флигель-адъютантами в свите русского царя. Такими приближенными к русскому царю немцами, состоявшими в его свите, являлись, в частности, упомянутые фон Лауенштейн и граф Позодовский. Последний - накануне самой войны, в 1913-1914 годах. Они многое видели и многое слышали. Их наблюдения и впечатления представляли серьезный интерес для германского генерального штаба говорится в материалах допроса

Он также отмечал, что в результате агентурной разведки Германия перед Первой мировой войной имела чрезвычайно подробные и разнообразные сведения о России.

Германскому Генштабу до начала войны 1914-1918 годов были известны дислокация русской армии, расположение русских гарнизонов, в особенности на границе, характер вооружения, подготовка и снаряжение русских войск. Офицеры Генерального штаба, разъезжавшие под видом туристов или коммерсантов, постоянно фиксировали изменения, происходившие в приграничных районах. И на основании анализа их донесений германским Генштабом были довольно верно предугаданы намерения своего вероятного противника говорится в обнародованных материалах допроса

Вальтер Николаи, который был задержан в 1945 году в Восточной Германии, через два года умер от остановки сердца в больнице Бутырской тюрьмы. Он был похоронен в братской могиле. В 1999 году его официально реабилитировали.