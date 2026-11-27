Москва27 нояВести.В архивах ФСБ был рассекречен допрос главы немецкой разведки начала ХХ века полковника Вальтера Николая. Детали его признаний, который почти 80 лет хранились под грифом "секретно", были рассказаны в документальном фильме Алексея Денисова "Гриф снят. Вальтер Николаи", сообщает ИС "Вести".
В частности, советские следователи, которые допрашивали Николаи, интересовались, имелись ли немецкие шпионы среди представителей царского дома. На это он ответил отрицательно, но заявил, что германские агенты присутствовали в окружении российского императора.
Должен отметить, что в России существовала не совсем понятная мне, как разведчику, традиция, по которой некоторые германские офицеры состояли флигель-адъютантами в свите русского царя. Такими приближенными к русскому царю немцами, состоявшими в его свите, являлись, в частности, упомянутые фон Лауенштейн и граф Позодовский. Последний - накануне самой войны, в 1913-1914 годах. Они многое видели и многое слышали. Их наблюдения и впечатления представляли серьезный интерес для германского генерального штабаговорится в материалах допроса
Он также отмечал, что в результате агентурной разведки Германия перед Первой мировой войной имела чрезвычайно подробные и разнообразные сведения о России.
Германскому Генштабу до начала войны 1914-1918 годов были известны дислокация русской армии, расположение русских гарнизонов, в особенности на границе, характер вооружения, подготовка и снаряжение русских войск. Офицеры Генерального штаба, разъезжавшие под видом туристов или коммерсантов, постоянно фиксировали изменения, происходившие в приграничных районах. И на основании анализа их донесений германским Генштабом были довольно верно предугаданы намерения своего вероятного противникаговорится в обнародованных материалах допроса
Вальтер Николаи, который был задержан в 1945 году в Восточной Германии, через два года умер от остановки сердца в больнице Бутырской тюрьмы. Он был похоронен в братской могиле. В 1999 году его официально реабилитировали.