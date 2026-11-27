Рассекреченные архивы: как шпионы проникали в Россию во время Первой мировой В архивах ФСБ раскрыли содержание допроса главы немецкой разведки Николаи

Москва27 ноя Вести.Из рассекреченного допроса главы германской разведки Вальтера Николаи стала известна схема засылки шпионов в Россию накануне Первой мировой войны. Детали были рассказаны в документальном фильме Алексея Денисова "Гриф снят. Вальтер Николаи", сообщает ИС "Вести".

Николаи с 1913 года возглавлял всю разведывательную службу Германской империи. В ноябре 1918 года он ушел в отставку в звании полковника. О дальнейшей судьбе немца данные разнятся. Однако доподлинно известно, что в сентябре 1945 года Вальтер Николай был задержан нашими войсками в Восточной Германии.

Во время допросов он рассказывал, что перед Первой мировой войной Россия была заполнена иностранными шпионами. Они под видом туристов приезжали в Россию через нейтральные страны, в частности, через Данию, Норвегию и Финляндию. При этом на фронтах агентура подбиралась из военнопленных и перебежчиков.

Агенты, находившиеся в России, передавали добытые ими сведения резидентам, работавшим в нейтральных странах. Последние, в свою очередь, связывались с офицерами разведки и сообщали им полученные данные от агентуры. Выезжавшие из Германии агенты снабжались поддельными паспортами и другими сфабрикованными документами. Документы фабриковались в специальном научном отделе при разведслужбе, который возглавлял майор Гартман. Сведения передавались устно, письменно, а также путем шифров и материалов, составленных секретными чернилами говорится в рассекреченном допросе Николаи

Историк-архивист, кандидат исторических наук Дмитрий Хохлов отмечает, что фигура Вальтера Николаи и его деятельно является значимой для истории спецслужб.

Действительно, фигура Вальтера Николая была известной, в том числе и в прессе 1920-1930 годов, поскольку он выпустил ряд своих книг. И она была известна нашим спецслужбам, поскольку те факты, которые он излагал в своих воспоминаниях, вошли в том числе и в учебники разведки в Советском Союзе. Я считаю, что те дополнения, которые он сделал в процессе работы уже в советском плену, представляют большой исторический интерес и дополняют картину Первой мировой войны, делают ее более интересной с точки зрения истории спецслужб заявил он

Вальтер Николаи умер от остановки сердца 4 мая 1947 года в больнице Бутырской тюрьмы. Он был похоронен в братской могиле. В 1999 году реабилитирован.