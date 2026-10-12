Москва12 октВести.В Башкирии аграрии обновили сельскохозяйственную технику почти на 12 млрд рублей. Объем средств, направленных на приобретение агротехники, вырос на 33% за 8 месяцев 2026 года в сравнении с аналогичным периодом в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан.
За 8 месяцев 2026 года сельхозтоваропроизводители Республики Башкортостан приобрели 1 847 единиц техники и оборудования на сумму 11,9 млрд рублей, что на 3 млрд рублей превышает уровень аналогичного периода прошлого годаговорится в сообщении на официальном сайте министерства
В ведомстве уточнили, что в регионе приобрели 181 трактор, 180 зерноуборочных и 11 самоходных кормоуборочных комбайнов, а также более 307 единиц посевных машин.
Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей ущерб урожаю в Башкирии составил более 70 млн рублей.