Аграрии Башкирии обновили сельскохозяйственную технику почти на 12 млрд рублей В Башкирии аграрии приобрели новую сельхозтехнику на 12 млрд рублей

Москва12 окт Вести.В Башкирии аграрии обновили сельскохозяйственную технику почти на 12 млрд рублей. Объем средств, направленных на приобретение агротехники, вырос на 33% за 8 месяцев 2026 года в сравнении с аналогичным периодом в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан.

За 8 месяцев 2026 года сельхозтоваропроизводители Республики Башкортостан приобрели 1 847 единиц техники и оборудования на сумму 11,9 млрд рублей, что на 3 млрд рублей превышает уровень аналогичного периода прошлого года говорится в сообщении на официальном сайте министерства

В ведомстве уточнили, что в регионе приобрели 181 трактор, 180 зерноуборочных и 11 самоходных кормоуборочных комбайнов, а также более 307 единиц посевных машин.

Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей ущерб урожаю в Башкирии составил более 70 млн рублей.