Москва8 октВести.В Саратовской области ожидается рост общего валового сбора зерна, в этом году урожай зерновых культур может составить 5,5 млн тонн. Об этом сообщил ТАСС глава региона Роман Бусаргин.
У нас уборочная кампания продолжается, сейчас убрано 91%. Мы рассчитываем, что общий валовый сбор составит 5,5 млн тоннотметил губернатор Саратовкой области
Он считает, что Саратовская область войдет в десятку регионов по объемам валового сбора зерна.
Кроме того, сейчас в самом разгаре уборка урожая подсолнуха. Губернатор поручил предоставить саратовским аграриям все необходимое оборудование и топливо для завершения уборочной кампании. По словам Бусаргина, в 2026 году планируется собрать 2 миллиона тонн подсолнечника.