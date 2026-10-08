Саратовские аграрии в 2026 году рассчитывают собрать 5 млн тонн зерна

Бусаргин: урожай зерновых культур в Саратовской области составит 5,5 млн тонн Саратовские аграрии в 2026 году рассчитывают собрать 5 млн тонн зерна

Москва8 окт Вести.В Саратовской области ожидается рост общего валового сбора зерна, в этом году урожай зерновых культур может составить 5,5 млн тонн. Об этом сообщил ТАСС глава региона Роман Бусаргин.

У нас уборочная кампания продолжается, сейчас убрано 91%. Мы рассчитываем, что общий валовый сбор составит 5,5 млн тонн отметил губернатор Саратовкой области

Он считает, что Саратовская область войдет в десятку регионов по объемам валового сбора зерна.

Кроме того, сейчас в самом разгаре уборка урожая подсолнуха. Губернатор поручил предоставить саратовским аграриям все необходимое оборудование и топливо для завершения уборочной кампании. По словам Бусаргина, в 2026 году планируется собрать 2 миллиона тонн подсолнечника.