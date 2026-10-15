В 2026 году урожай зерновых культур в Алтайском крае снизился из-за засухи

Засуха повлияла на снижение валового сбора зерна в Алтайском крае В 2026 году урожай зерновых культур в Алтайском крае снизился из-за засухи

Москва15 окт Вести.В Алтайском крае из-за засухи зафиксировали значительное снижение урожайности зерновых культур. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства края Сергей Межин.

По его словам, урожай зерна составил 3,6 млн тонн за 2026 год, что почти вдвое ниже показателей прошлого года.

В этом году полевой сезон для аграриев региона сложный с точки зрения, в первую очередь, погоды. В крае введен режим ЧС из-за засухи, поэтому прогнозировать - преждевременно. Если говорить о фактических данных ведения уборки, то зерновых и зернобобовых культур, по оперативным данным, получено 3,6 млн тонн отметил министр

Он добавил, что сейчас в регионе продолжается уборка масличных культур. Общий сбор всех видов маслосемян оценивается почти в 2 миллиона тонн.