Москва24 ноя Вести.Томская область завершила уборочную кампанию-2026, урожай зерновых сократился на 48%, сообщил глава региона Владимир Мазур.

По его словам, аграрии собрали зерновые и зернобобовые культуры со 124,8 тысячи гектаров при средней урожайности 21,2 центнера на гектар и намолотили 265 тысяч тонн.

В этом году беспрецедентно высокое качество зерна: впервые в истории 60% собранной пшеницы отнесено к 3-му продовольственному классу отметил губернатор в мессенджере МАХ

Мазур добавил, что главная причина снижения урожайности – дефицит влаги в этом году.