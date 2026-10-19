В Бурятии полицейские застрелили агрессивного медведя, пробравшегося в кафе

Агрессивный медведь пробрался в кафе в Бурятии, полицейские его застрелили В Бурятии полицейские застрелили агрессивного медведя, пробравшегося в кафе

Москва19 окт Вести.В Кабанском районе Бурятии сотрудники полиции обезвредили агрессивного медведя, пробравшегося на территорию кафе. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел вечером 15 октября. От администратора кафе поступило сообщение, что на заднем дворе заведения замечен крупный хищник.

Медведь вел себя агрессивно, издавал громкое рычание и представлял угрозу для находящихся на территории кафе граждан… Один из сотрудников полиции применил табельное оружие, обезвредив животное пятью выстрелами говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В полиции уточнили, что никто из людей не пострадал.