Москва19 октВести.В Кабанском районе Бурятии сотрудники полиции обезвредили агрессивного медведя, пробравшегося на территорию кафе. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел вечером 15 октября. От администратора кафе поступило сообщение, что на заднем дворе заведения замечен крупный хищник.
Медведь вел себя агрессивно, издавал громкое рычание и представлял угрозу для находящихся на территории кафе граждан… Один из сотрудников полиции применил табельное оружие, обезвредив животное пятью выстреламиговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
В полиции уточнили, что никто из людей не пострадал.