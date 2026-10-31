В Бурятии ликвидирован крупный медведь, вышедший к населенному пункту Крупного медведя, вышедшего к населенному пункту в Бурятии, ликвидировали

Москва31 окт Вести.В Бурятии ликвидирован крупный медведь, который вышел к селу Турунтаево Прибайкальского района республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Бурприроднадзор.

В связи с тем, что хищник представлял угрозу жизни и здоровью жителей села, он был отрегулирован уточнили в ведомстве

В текущем году в Бурятии в результате нападения хищников погибли двое человек. Согласно последним данным Бурприроднадзора, с начала периода в республике ликвидировано 452 медведя, которые представляли опасность для людей.