Рейс Air Astana в Дубай возвращается в Астану из-за обострения вокруг Ирана

Air Astana отменила рейс в Дубай из-за эскалации на Ближнем Востоке Рейс Air Astana в Дубай возвращается в Астану из-за обострения вокруг Ирана

Москва12 июл Вести.Самолет авиакомпании Air Astana, направлявшийся из Астаны в Дубай, возвращается в аэропорт вылета, а рейс Алматы – Дубай, запланированный на 12 июля, отменен. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Причиной изменений стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке.

Рейс KC205 Астана-Дубай, вылетевший 12 июля из Астаны в 07.10, возвращается в аэропорт вылета. Рейс KC897 Алматы – Дубай, планировавшийся к вылету 12 июля в 08.50, отменен. Пассажирам предоставляется полный возврат стоимости билетов по месту приобретения говорится в сообщении

В Air Astana отметили, что авиакомпания внимательно следит за ситуацией и работает над вывозом пассажиров. О дальнейших изменениях во времени вылетов и прилетов будет объявлено позже, отметили в обращении.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов пытаются перехватить ракеты и беспилотники из Ирана.