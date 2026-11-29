Москва29 нояВести.Актер Никита Джигурда рассказал, что его перевели из отделения реанимации в обычную палату, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на его аккаунт в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
Меня перевели в палату из реанимации. Я гораздо лучше себя чувствуюзаявил Никита Джигурда
26 ноября актер также признался, что чувствует себя лучше, чем в первые дни после госпитализации с инфарктом.
Утром 23 ноября Джигурду с инфарктом увезли в больницу. Позже в социальных сетях он написал, что врачи буквально вытащили его с того света. А 25 ноября рассказал, что снова угодил в реанимацию из-за угрозы повторного инфаркта.