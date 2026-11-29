"Великолепно себя чувствую": Джигурда о своем здоровье ТАСС: Джигурда рассказал о своем самочувствии после обширного инфаркта

Москва29 ноя Вести.Актер Никита Джигурда рассказал агентству ТАСС, что чувствует себя намного лучше после того, как перенес обширный инфаркт "на ногах".

Артист отметил, что не знает, сколько еще времени проведет в больнице.

Великолепно чувствую себя. Великолепно по сравнению с тем, как было еще пару дней назад, когда я не мог ни есть, ни пить и худел катастрофически. Похудел до 68 килограмм рассказал актер

Он также отметил, что его перевели из реанимации в палату. Теперь ему предстоит реабилитация. По словам самого Джигурды, врачи уже предоставили ему "десяток листов с картинками и описанием упражнений".

Артист поделился, что еще не знает, сколько времени ему нужно будет провести в больнице, а также опроверг ранее обсуждаемую информацию в СМИ, что ему проводили операцию по шунтированию.

Врачи предупреждают меня о том, что тромб в моей сердечной аорте, который и был причиной обширного мощного инфаркта, в любой момент может оторваться сказал он

Никита Джигурда попал в больницу с инфарктом 23 ноября. У 65-летнего шоумена резко упало давление. Его супруга Марина Анисина вызвала скорую.