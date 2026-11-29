Москва29 нояВести.Актер Никита Джигурда рассказал агентству ТАСС, что чувствует себя намного лучше после того, как перенес обширный инфаркт "на ногах".
Артист отметил, что не знает, сколько еще времени проведет в больнице.
Великолепно чувствую себя. Великолепно по сравнению с тем, как было еще пару дней назад, когда я не мог ни есть, ни пить и худел катастрофически. Похудел до 68 килограммрассказал актер
Он также отметил, что его перевели из реанимации в палату. Теперь ему предстоит реабилитация. По словам самого Джигурды, врачи уже предоставили ему "десяток листов с картинками и описанием упражнений".
Артист поделился, что еще не знает, сколько времени ему нужно будет провести в больнице, а также опроверг ранее обсуждаемую информацию в СМИ, что ему проводили операцию по шунтированию.
Врачи предупреждают меня о том, что тромб в моей сердечной аорте, который и был причиной обширного мощного инфаркта, в любой момент может оторватьсясказал он
Никита Джигурда попал в больницу с инфарктом 23 ноября. У 65-летнего шоумена резко упало давление. Его супруга Марина Анисина вызвала скорую.