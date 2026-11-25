Никиту Джигурду вновь перевели в реанимацию после инфаркта Шоумена Никиту Джигурду вновь вернули в реанимацию после инфаркта

Москва25 ноя Вести.Актера Никиту Джигурду вновь перевели в реанимацию после инфаркта. Об этом сообщил Telegram-канал "112" со ссылкой на жену шоумена.

Еще накануне артист лежал в обычной палате - его перевели туда из реанимации. Однако сегодня ему опять потребовалась интенсивная терапия.

Сегодня ему снова потребовалась интенсивная медицинская помощь говорится в публикации

23 ноября Джигурду положили в больницу из-за скачка давления. Позднее он признался, что пережил инфаркт. По его словам, медики были поражены, что он остался жив: инфаркт артист перенес на ногах.