Актер сериалов Netflix Александр Хаскин погиб после падения в океан Актер массовки из сериалов Netflix Александр Хаскин утонул у пирса в Калифорнии

Москва20 ноя Вести.Американский актер Александр Хаскин, появлявшийся в эпизодических ролях в сериалах Netflix "Ты" и "Новичок", погиб у побережья Калифорнии. Его тело обнаружили в океане после того, как он упал с пирса Санта-Моники, сообщает New York Post.

По информации издания, незадолго до этого у мужчины произошел конфликт с женщиной: во время ссоры он ударил ее по лицу, после чего оказался в воде. Спасатели извлекли тело актера примерно через 50 минут. Предполагается, что актер утонул, однако официальное заключение пока не опубликовано.

Отец Александра Дана Хаскин рассказал California Post, что последний раз получал от сына короткое сообщение рано утром в понедельник, содержание которого мужчина раскрывать не стал. По словам отца, перед происшествием Александр не выглядел расстроенным и собирался провести День благодарения вместе с семьей.

Дана Хаскин также отметил, что не знает, кем была женщина, с которой находился его сын. Он добавил, что Александр умел плавать.

Хаскину было 38 лет. Помимо участия в проектах "Ты" и "Новичок", он ненадолго появлялся в сериале "Майянский мотоклуб" в качестве актера массовки.