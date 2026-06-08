В Саратове похоронили актера из "Доктора Живаго" Яловегу, погибшего на СВО

Актера из "Доктора Живаго" Яловегу, погибшего на СВО, похоронили в Саратове В Саратове похоронили актера из "Доктора Живаго" Яловегу, погибшего на СВО

Москва8 июн Вести.В Саратове 5 июня прошли похороны актера из сериала "Доктор Живаго" Филиппа Яловеги, ранее служившего в костромском драматическом театре имени Островского, сообщила председатель Костромского регионального отделения Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Камерного драматического театра Костромы Татьяна Ноздрина в соцсети "ВКонтакте".

Она уточнила, что Яловега погиб на СВО. Ему был 51 год.

Похоронили со всеми воинскими почестями. Множество друзей и знакомых пришли проститься с ним. Царствие Небесное р. Б. Филиппу говорится в публикации

По данным газеты "Костромские ведомости", Яловега в 2008 году был осужден за убийство двух женщин к 15 годам 9 месяцам и 10 дням лишения свободы в колонии строгого режима. После освобождения актер отправился в зону СВО и погиб при выполнении боевой задачи.