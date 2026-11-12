Москва12 ноя Вести.Предприниматель и актер Армен Бежанян, известный зрителям по роли отчима Коляна Арменки в сериале "Реальные пацаны", сообщил на своей странице "ВКонтакте", что его лишили мандата депутата думы Осинского округа Пермского края.

При этом он пообещал, что "остается в строю", и призвал избирателей не переживать.

Сегодня на внеочередным заседании Думы лишили мандата депутата Бежаняна говорится в публикации

По данным издания "Коммерсант", в августе Осинский суд Прикамья признал его виновным в нарушении правил охраны и использования недр.

Отмечалось, что это произошло в начале 2024 года, кода возглавляемое Бежаняном ООО "Гослесхоз" разрабатывало Ирьяковское месторождение песчано-гравийной смеси в Тулвинском заливе Воткинского водохранилища.

Суд первой инстанции приговорил Армена Бежаняна к 400 часам обязательных работ и освободил от наказания в связи с истечением срока давности. При этом с него взыскали сумму ущерба в размере 139,7 млн руб.

Прокуратура с приговором не согласилась и внесла представление в краевой суд. Апелляционную жалобу подал и Бежанян, но краевой суд оставил приговор Осинского суда в силе.