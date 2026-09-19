Armlur: брат экс-премьера Армении пошел на сделку со следствием

Брат экс-премьера Армении Абрамян заключил сделку со следствием Armlur: брат экс-премьера Армении пошел на сделку со следствием

Москва19 сен Вести.Брат бывшего премьера Армении Овика Абрамяна, армянский экс-депутат Генрих Абрамян заключил сделку со следствием по делу о злоупотреблении полномочиями и дал признательные показания, возместив ущерб в 71 тысячу долларов, сообщает издание armlur.am, ссылаясь на источники.

Экс-депутата задержали в пятницу по делу о злоупотреблении полномочий.

По нашим сведениям, Генрих Абрамян дал признательные показания в Антикоррупционном комитете отмечается в сообщении

По данным издания, Абрамян возместил сумму ущерба по уголовному делу в 26 миллионов драмов (порядка 71 тысячи долларов). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Армении на два месяца был арестован экс-президент страны Роберт Кочарян.