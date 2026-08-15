Суд приговорил к 400 ч обязательных работ актера Бежаняна из "Реальных пацанов"

Актера из "Реальных пацанов" суд приговорил к 400 часам обязательных работ Суд приговорил к 400 ч обязательных работ актера Бежаняна из "Реальных пацанов"

Москва15 авг Вести.Осинский районный суд Пермского края назначил 400 часов общественных работ Армену Бежаняну, исполнявшему роль Арменки, отчима главного героя сериала "Реальные пацаны" Коляна. Об этом сообщил сам Бежанян на странице "ВКонтакте".

…приговор в Осинском суде прозвучал – 400 часов общественных работ. За истечением срока давности эта мера применяться не будет написал актер

Бежаняну вменяли нарушение правил охраны и использования недр. Как ранее сообщал сам актер, следствие оценило размер причиненного ущерба на сумму более 100 миллионов рублей.

Он также уточнил, что его адвокаты готовят жалобу в кассацию.

Бежанян в настоящее время является депутатом думы Осинского района Пермского края, руководителем ООО "Главное Осинское лесное хозяйство".