Москва7 ноя Вести.Спектакль "Женитьба Бальзаминова", поставленный режиссером Сергеем Газаровым, показали в рамках четвертого сезона проекта "Театр в кино". Радует, что формат телеспектаклей вернулся, заявила ИС "Вести" актриса, заслуженная артистка РФ Алена Бабенко.

Раньше была такая телевизионная история - телеспектакль. И я помню, когда исчез этот жанр, я очень сожалела, что его нет. Я тоже была обыкновенным ребенком, который не мог сходить в театр. Поэтому я очень хорошо понимаю и поддерживаю этот проект