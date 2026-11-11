На прощание с Федосеевой-Шукшиной Бокашевская привезла конфеты из Петербурга

Актриса Бокашевская рассказала, что положит на могилу Федосеевой-Шукшиной На прощание с Федосеевой-Шукшиной Бокашевская привезла конфеты из Петербурга

Москва11 ноя Вести.Перед церемонией прощания с Федосеевой-Шукшиной заслуженная артистка Российской Федерации Галина Бокашевская рассказала, что привезла из Петербурга любимые конфеты Лидии Николаевны, передает ИС "Вести".

Она напомнила, что актриса была родом из Ленинграда, и эти сладости будут как привет из ее родного города.

Она же ленинградка. Я поехала и купила ее любимые питерские конфеты "Ленинградские" рассказала артистка

По словам Бокашевской, она собирается поехать на кладбище и положить там эти конфеты.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 7 ноября. Ей было 88 лет. Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище столицы рядом с супругом и отцом ее дочерей – актером, писателем и режиссером Василием Шукшиным.