Москва11 нояВести.Перед церемонией прощания с Федосеевой-Шукшиной заслуженная артистка Российской Федерации Галина Бокашевская рассказала, что привезла из Петербурга любимые конфеты Лидии Николаевны, передает ИС "Вести".
Она напомнила, что актриса была родом из Ленинграда, и эти сладости будут как привет из ее родного города.
Она же ленинградка. Я поехала и купила ее любимые питерские конфеты "Ленинградские"рассказала артистка
По словам Бокашевской, она собирается поехать на кладбище и положить там эти конфеты.
Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 7 ноября. Ей было 88 лет. Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище столицы рядом с супругом и отцом ее дочерей – актером, писателем и режиссером Василием Шукшиным.