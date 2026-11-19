Суд в Москве защитил права актрисы Цигаль-Полищук по иску из-за залитой квартиры

Актриса Цигаль-Полищук отсудила 2,9 млн рублей за ущерб от потопа в квартире Суд в Москве защитил права актрисы Цигаль-Полищук по иску из-за залитой квартиры

Москва19 ноя Вести.Около 3 млн рублей взыскал суд с управляющей компании по иску актрисы Мариэтты Цигаль-Полищук. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Речь идет о возмещении ущерба из-за залитой квартиры.

Суд взыскал денежные средства в размере 2,2 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного заливом квартиры, 500 тыс. рублей - штраф, 50 тыс. рублей - компенсацию морального вреда, 125 тыс. рублей - судебные расходы и 37 тыс. рублей - государственную пошлину говорится в сообщении

Как следует из материалов дела, квартиру актрисы залило в октябре 2025 года, причиной стал прорыв трубы отопления.

Мариэтта Цигаль-Полищук родилась в 1984 году в семье актрисы Любови Полищук и художника Сергея Цигаля. После окончания ГИТИСа играла в театрах "У Никитских ворот", "Модерн", Театре на Малой Бронной. В сериале "Раневская" (2022 год) она сыграла главную роль.