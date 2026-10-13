Балетмейстер Комлева проиграла суд по возврату квартиры по "схеме Долиной" KP.RU: суд отказал балетмейстеру Комлевой в возврате проданной квартиры

Москва13 окт Вести.Пушкинский районный суд отказал народной артистке СССР, балетмейстеру Мариинского театра Габриэле Комлевой в требовании вернуть проданную квартиру в Царском Селе. Об этом сообщает KP.RU.

Комлева продала двухкомнатное жилье зимой 2024 года за 9,2 миллиона рублей IT-архитектору Светлане Пичуговой. Примерно через полтора месяца после сделки артистка обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой мошенников и перевела полученные средства от продажи на "безопасный счет". По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Покупательница настаивала, что действовала добросовестно и проживает в квартире вместе с сыном. По ее словам, во время сделки Комлева выглядела дееспособной и продолжала работать в театре. Пичугова также сообщила, что сторона артистки предлагала мировое соглашение и компенсацию стоимости жилья, но она отказалась.

Ранее ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута предложил способ защиты покупателей от "эффекта Долиной".