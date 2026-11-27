Москва27 нояВести.Актриса и певица Анастасия Макеева, которая впервые готовится стать мамой, в интервью Андрею Малахову намекнула, какого пола будет ее малыш, сообщает ИС "Вести".
44-летняя актриса в начале ноября объявила, что впервые станет мамой. Она подчеркнула, что шла к этому более 14 лет.
Андрей Малахов поздравил Макееву и во время программы преподнес ей букет, состоящий из астр. При этом розовые цветы были в центре, а синие - по кругу.
Мы знаем, кто у нас. Вы тут почти угадалипризналась актриса
Она рассказала, что на этом непростом пути ее очень поддерживал супруг Роман Мальков, вместе с которым они объездили множество монастырей, пытаясь найти ответы на свои вопросы.