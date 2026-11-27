Актриса Макеева, которая готовится впервые стать мамой, намекнула на пол ребенка Актриса Макеева, готовящаяся впервые стать мамой, намекнула на пол ребенка

Москва27 ноя Вести.Актриса и певица Анастасия Макеева, которая впервые готовится стать мамой, в интервью Андрею Малахову намекнула, какого пола будет ее малыш, сообщает ИС "Вести".

44-летняя актриса в начале ноября объявила, что впервые станет мамой. Она подчеркнула, что шла к этому более 14 лет.

Андрей Малахов поздравил Макееву и во время программы преподнес ей букет, состоящий из астр. При этом розовые цветы были в центре, а синие - по кругу.

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Она рассказала, что на этом непростом пути ее очень поддерживал супруг Роман Мальков, вместе с которым они объездили множество монастырей, пытаясь найти ответы на свои вопросы.