Актриса Макеева о первой беременности: путь был очень долгим Актриса Макеева о долгожданной беременности: мы объездили много монастырей

Москва27 ноя Вести.Актриса и певица Анастасия Макеева впервые готовится стать мамой. В интервью Андрею Малахову она рассказала, какой непростой путь ей пришлось пройти вместе с мужем Романом Мальковым, сообщает ИС "Вести".

В начале ноября 44-летняя актриса объявила о своей беременности. Она подчеркнула, что более 14 лет шла к этому.

Мой путь был действительно очень долгим. Наверное, для чего-то это испытание мне было дано. И сначала мне пришлось усмирить саму себя, потому что мы, современные женщины, хотим быть сильными, эмансипированными, чтобы в мою жизнь пришел именно тот мужчина, с которым Господь благословил бы меня на рождение ребенка рассказала она

Макеева добавила, что вместе с супругом посетила множество монастырей, пытаясь найти ответы на вопросы.

Мне очень сильно помог мой супруг. Мы провели большой паломнический путь, мы объездили очень много монастырей, мы искали ответы на свои вопросы и общались с очень многими настоятелями храмов, с матушками. Мы венчаны. Медицина - это, конечно, большой плюс, но ведь и Господь тоже посылает именно тех врачей, которые потом приводят к результату поделилась актриса

Она сказала, что бесконечно счастлива тому, что это произошло, и назвала это чудом.