Москва5 октВести.Младшая дочь Никиты Михалкова, актриса театра и кино Надежда стала женой губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука. Об этом со ссылкой на пресс-службу департамента внутренней политики региона сообщает РИА Новости.
Как информируют местные СМИ, в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске состоялось крещение их дочери.
Все, что написано, мы подтверждаемпрокомментировала собеседница агентства вопрос о женитьбе и крещении дочери Кухарука и Михалковой
Когда Михалкова и Кухарук познакомились, неизвестно. В 2025 году актриса была гостем фестиваля "Дух огня", проходившего в Ханты-Мансийске.