Актриса Надежда Михалкова вышла замуж за главу ХМАО Руслана Кухарука Глава ХМАО Руслан Кухарук женился на актрисе Надежде Михалковой

Москва5 окт Вести.Младшая дочь Никиты Михалкова, актриса театра и кино Надежда стала женой губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука. Об этом со ссылкой на пресс-службу департамента внутренней политики региона сообщает РИА Новости.

Как информируют местные СМИ, в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске​​​ состоялось крещение их дочери.

Все, что написано, мы подтверждаем прокомментировала собеседница агентства вопрос о женитьбе и крещении дочери Кухарука и Михалковой

Когда Михалкова и Кухарук познакомились, неизвестно. В 2025 году актриса была гостем фестиваля "Дух огня", проходившего в Ханты-Мансийске.