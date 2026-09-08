Сын экс-главы КБР Канокова женился на своей возлюбленной Лилии В Нальчике состоялась пышная свадьба сына экс-главы КБР Канокова

Москва8 сен Вести.В Нальчике состоялась пышная свадьба сына бывшего главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова Альберта и его возлюбленной Лилии. Торжество прошло 5 сентября, передают "Известия".

Отмечается, что мероприятие прошло с соблюдением ряда традиций, например, невеста блистала не только в белом шикарном платье, но и облачалась в традиционный наряд. Также в программе был проезд кортежа с конницей, выкуп и тематические фотосессии.

Перед гостями выступали исполнители Navai и Анна Асти, а завершился вечер масштабным салютом.