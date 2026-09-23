Актриса Зоя Бербер подала иск о расторжении брака с Максимом Белбородовым

Актриса Зоя Бербер разводится с Максимом Белбородовым Актриса Зоя Бербер подала иск о расторжении брака с Максимом Белбородовым

Москва23 сен Вести.Актриса Зоя Бербер, известная по роли в сериале "Реальные пацаны", разводится с актером Максимом Белбородовым. Заявление поступило мировому судье судебного участка № 177 района Раменки. Информация появилась в канале MAX судов общей юрисдикции города Москвы.

Мировому судье судебного участка № 177 района Раменки города Москвы поступило исковое заявление Зои Бербер к Максиму Белбородову о расторжении брака говорится в мессенджере

Сам Белбородов в интервью Super опроверг сведения о расторжении брака и заявил, что актеры живут вместе.