Москва23 сенВести.Актриса Зоя Бербер, известная по роли в сериале "Реальные пацаны", разводится с актером Максимом Белбородовым. Заявление поступило мировому судье судебного участка № 177 района Раменки. Информация появилась в канале MAX судов общей юрисдикции города Москвы.
Мировому судье судебного участка № 177 района Раменки города Москвы поступило исковое заявление Зои Бербер к Максиму Белбородову о расторжении бракаговорится в мессенджере
Сам Белбородов в интервью Super опроверг сведения о расторжении брака и заявил, что актеры живут вместе.