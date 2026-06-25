В Петербурге актрису Александру Дроздову осудили за нападение на коллегу с ножом

Актрису Дроздову освободили от наказания за нападение на коллегу с ножом В Петербурге актрису Александру Дроздову осудили за нападение на коллегу с ножом

Москва25 июн Вести.Актрису Театра комедии Александру Дроздову признали виновной в нападении на коллегу и возлюбленного Илью Деля с ножом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов города.

Женщину приговорили к 200 часам обязательных работ, но освободили от наказания, поскольку она помирилась с потерпевшим.

Суд переквалифицировал действия Дроздовой на ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), назначил наказание в виде обязательных работ на 200 часов и освободил ее от наказания в связи с примирением с потерпевшим цитирует пресс-службу агентство

Дело рассматривал Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

Бытовой конфликт между возлюбленными произошел ночью 12 апреля 2025 года. Актер Театра им. Ленсовета Илья Дель получил ножевые ранения в грудь и руку и попал в больницу в тяжелом состоянии. Его девушку Александру Дроздову задержали.