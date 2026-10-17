Актрису Лидию Доротенко из фильма "Брат" забрали в больницу с улицы Упавшую на улице 95-летнюю актрису Лидию Доротенко отвезли в больницу

Москва17 окт Вести.В Санкт-Петербурге госпитализирована известная актриса Лидия Доротенко, сообщает РЕН ТВ.

Звезду эпизодов Лидию Доротенко забрали в больницу прямо с улицы уточняет телеканал

По его сведениям, прохожие увидели, что женщина упала, и вызвали скорую помощь. У Доротенко немного разбит нос. От любой помощи она отказывается.

Ранее коллеги по цеху сообщили, что Лидия Ивановна живет на улице в ужасных условиях. Недавно ей исполнилось 95 лет. Два года назад актрису отправляли в психиатрическую больницу.

Лидия Доротенко снималась в небольших ролях в таких фильмах, как "Полосатый рейс" (1961), "Брат" (1997), "Мы из будущего" (2008), "Морфий" (2008), сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Агент национальной безопасности" и других.