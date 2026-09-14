Актрису Сидни Суини обвинили в сексуализации женского спорта Guardian: Сидни Суини раскритиковали за сексуализацию спорта в рекламе

Москва14 сен Вести.Олимпийские спортсмены выступили с резкой критикой рекламы американской букмекерской конторы, в которой снялась актриса Сидни Суини. Ее обвинили в сексуализации женского спорта, пишет The Guardian.

В рекламной кампании американской компании Novig, специализирующейся на спортивных прогнозах, Суини изображена практически без одежды, когда она притворяется, что занимается разными видами спорта. Кампанию раскритиковали за сексуализацию женского спорта говорится в публикации

Одной из первых с критикой выступила олимпийская чемпионка по плаванию Ариарн Титмус. Она заявила, что такой маркетинг – это "чушь собачья", и такие методы остались в далеком прошлом. Также, по ее словам, подобная сексуализация женского спорта – это не только удар по всем женщинам, посвятившим себя совершенствованию своих навыков, но и по тем, кто ценит эту деятельность за командную работу, дружбу, преданность делу.

Как нам жить в мире, где монетизация женского тела и сексуализация женского спорта все еще в ходу? спросила она на своей странице в соцсетях

Похожую позицию высказали серебряная медалистка по по водному поло Тилли Кернс и чемпионка мира по боксу Скай Николсон.