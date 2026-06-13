Топ-модель Тайра Бэнкс подала на Netflix в суд за искажение ее образа в фильме

Звезда шоу "Топ-модель по-американски" подала в суд на Netflix за клевету Топ-модель Тайра Бэнкс подала на Netflix в суд за искажение ее образа в фильме

Москва13 июн Вести.Американская супермодель Тайра Бэнкс обратилась в суд с иском против стриминговой компании Netflix, обвинив ее в клевете в опубликованном документальном фильме. Об этом сообщает издание People со ссылкой на судебные документы.

Документальный фильм был посвящен реалити-шоу "Топ-модель по-американски". Однако в судебном иске утверждается, что авторы картины из трехчасового интервью вырезали лишь 16 минут и смонтировали так, чтобы подтвердить ложную и порочащую версию событий.

Хуже того, ложный нарратив, созданный продюсерами — посредством выборочного монтажа, преднамеренного умолчания и хирургической манипуляции непрерывными кадрами — включал в себя утверждение о том, что госпожа Бэнкс сознательно допустила сексуальное насилие над участницей своего шоу цитирует People иск Бэнкс

Согласно заявлению, итоговый монтаж создал у зрителей впечатление, будто модель сознательно использовала травму участницы шоу Шанди Салливан для поднятия рейтингов, а затем даже не смогла вспомнить об этом под запись. В иске это названо "полной выдумкой", которую Netflix продемонстрировал своей многомиллионной аудитории.

Модель попросила суд присяжных самостоятельно определить размер денежной компенсации.

Первый сезон реалити-шоу вышел в 2003 году, и Бэнкс оставалась ведущей проекта на протяжении 22 сезонов. Документальный фильм Netflix об этом шоу был выпущен в феврале 2026 года.

23 марта стало известно, что Netflix подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака в России. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что у американского стримингового сервиса вновь пробудился интерес к российскому рынку.