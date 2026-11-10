Акушер-гинеколог рассказал об опасных осложнениях при домашних родах Врач Михайлов: при домашних родах высок риск осложнений

Москва10 ноя Вести.Во время домашних родов высок риск осложнений, заявил ИС "Вести" главврач Перинатального центра №17, главный акушер-гинеколог Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном округе Антон Михайлов.

Ранее в Госдуме призвали ужесточить контроль за домашними родами, заявив, что это опасная практика, ничего общего не имеющая с современной доказательной медициной.

Михайлов разделяет эту позицию.

Роды — это самое короткое, но самое опасное путешествие в нашей жизни. И в процессе рождения могут возникнуть осложнения процесса, которые будут требовать экстренного вмешательства. В отношении матери - тяжелейшие кровотечения развиваются очень быстро, за 5 минут женщина может потерять полтора литра крови. И если кровотечение продолжается, то женщина погибает. И никакие условия, созданные не в медицинском учреждении, не позволят справиться с этой ситуацией объяснил он

Кроме того, есть случаи экстренного кесарева сечения. И полостную операцию, указал врач, невозможно провести вне больницы.

На сегодняшний день из всего числа кесаревых сечений от 30 до 50% составляют экстренные кесаревы сечения, которые должны быть выполнены максимально быстро, в течение первых 20 минут. Естественно, в домашних условиях обеспечить полостную операцию не представляется возможным заявил он

Ранее сообщалось, что москвички впервые становятся мамами в среднем в 29 лет.