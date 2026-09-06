Алекперов рассказал о сроках восстановления НПЗ Алекперов о защите НПЗ: "Лукойлу" для восстановления хватает 2-3 недели

Москва6 сен Вести.На восстановление нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) "Лукойлу" достаточно двух-трех недель, заявил учредитель фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Вагит Алекперов в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Мы принимаем все исчерпывающие меры, чтобы заводы работали. Не всегда это получается в кратчайшие сроки, но нам две-три недели хватает для того, чтобы восстановиться сообщил Алекперов

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что российские компании приступили к работе по защите НПЗ, и эта деятельность уже приносит результаты.