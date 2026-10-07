Москва7 окт Вести.Белорусский президент Александр Лукашенко наградил медалью Франциска Скорины депутата Госдумы VIII созыва, народного артиста РФ Николая Бурляева, сообщает Telegram-канал "Пул первого".

Отмечается, что Бурляев удостоен награды имени одного из первых восточноевропейских книгоиздателей за значительный личный вклад в развитие белорусско-российских связей в сфере культуры.

Медалью Франциска Скорины награжден председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по культуре Николай Бурляев. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко говорится в публикации

Ранее Николай Бурляев рассказал, на какую историческую личность поразительно похож.