Москва7 октВести.Белорусский президент Александр Лукашенко наградил медалью Франциска Скорины депутата Госдумы VIII созыва, народного артиста РФ Николая Бурляева, сообщает Telegram-канал "Пул первого".
Отмечается, что Бурляев удостоен награды имени одного из первых восточноевропейских книгоиздателей за значительный личный вклад в развитие белорусско-российских связей в сфере культуры.
Медалью Франциска Скорины награжден председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по культуре Николай Бурляев. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенкоговорится в публикации
Ранее Николай Бурляев рассказал, на какую историческую личность поразительно похож.