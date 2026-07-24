Алексей Воробьев раскрыл, в какой момент отправился бы с помощью машины времени Алексей Воробьев рассказал, что хотел бы увидеть момент сотворения Вселенной

Москва24 июл Вести.Певец Алексей Воробьев рассказал, в какой момент прошлого хотел бы отправиться, если бы имел возможность путешествовать во времени. Его слова приводит портал "Кино Mail".

Артист рассказал, что его не так сильно интересует будущее, потому что ему интереснее в настоящем времени. По его словам, есть всего один момент за всю историю, куда он хотел бы попасть, если бы получил возможность совершить путешествие во времени. Как выразился Воробьев, данный миг не связан с историей человечества, так как "она циклична и повторяется".

Мы, люди, очень предсказуемые. А вот момент сотворения Вселенной — вот это я бы полюбопытствовал. Это жутко интересно считает певец

Ранее СМИ сообщили, что Алексей Воробьев продал виллу в Голливуде за 1,6 млн долларов.