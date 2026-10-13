Москва13 окт Вести.Альфа-банк вошел в число акционеров группы компаний "Медси", выкупив у АФК "Система" пакет в 4,85%. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба кредитной организации.

Альфа-банк приобрел миноритарную долю в АО "ГК "Медси" у ПАО АФК "Система". Цель покупки - участие в дальнейшем росте бизнеса одного из лидеров рынка коммерческой медицины говорится в сообщении

Стоимость сделки стороны не называют. Как уточнили в банке, контроль над "Медси" сохраняет ПАО АФК "Система", которому принадлежит 90,64%. По оценке Альфа-банка, у группы есть значительный потенциал для последующего выхода на IPO.

Первый заместитель председателя правления, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-банка Владимир Воейков подчеркнул: развитие прямых инвестиций критически важно для банка, так как именно оно дает ему возможность быть надежным поставщиком долгосрочного капитала на отечественном рынке. По его словам, "ГК "Медси" представляет собой самый крупный частный медицинский актив в России и СНГ, у которого прекрасные перспективы роста и есть амбиции по работе на публичных рынках.