Москва24 сен Вести.Новым президентом и председателем правления инвестиционной компании АФК "Система" стал Феликс Евтушенков. Такое решение было принято на совете директоров, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз корпорации.

Решения совета директоров (наблюдательного совета):... 1. Прекратить 23 сентября 2026 года полномочия президента ПАО АФК "Система". 2. Назначить президентом ПАО АФК "Система" Евтушенкова Феликса Владимировича сроком на 3 (три) года с 24 сентября 2026 года", - говорится в сообщении. говорится в документе

Ранее компанию АФК "Система" возглавлял Тагир Ситдеков. Летом 2025 года его полномочия были продлены до 12 июля 2028 года.

Феликс Евтушенков - сын основателя корпорации Владимира Евтушенкова. Он работает в АФК "Системе" с 1999 года. Летом 2026 года Европейский союз включил компанию "АФК "Система" и ее первого вице-президента Феликса Евтушенкова в санкционные списки.