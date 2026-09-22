Илья Бердников стал гендиректором "Ашана" в России Генеральным директором "Ашана" в России назначили Илью Бердникова

Москва22 сен Вести.Илья Бердников с 19 сентября назначен генеральным директором "Ашан ритейла" в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что Ася Балабай продолжит работу в качестве исполнительного директора компании.

С 19 сентября 2026 года на пост генерального директора "Ашан ритейла" Россия назначен Илья Бердников говорится в сообщении

Бердников имеет более 10 лет опыта работы в сфере ретейла. По данным "Ашана", он отвечал за стратегическое развитие и результаты одного из ключевых направлений бизнеса X5, а также занимал руководящие должности в международных компаниях Mondelez International и Kraft Heinz.

17 сентября российская "дочка" Auchan перешла под временное управление компании "Л.Е.В. Менеджмент". Согласно указу президента РФ Владимира Путина, ей передали 99,985% долей в уставном капитале ООО "Ашан", принадлежавших компании "Сожепар".

Как ранее стало известно, с декабря 2024 года Бердников также занимает должность исполнительного директора в Росимуществе.