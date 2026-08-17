Москва17 авг Вести.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Павла Косова, занимавшая этот пост с марта 2025 года Ирина Тарасова освобождена от должности по ее просьбе, сообщили в кабмине.

Новым генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" назначен Павел Косов сроком на три года говорится в сообщении кабмина

Ранее Косов занимал должность гендиректора АО "Росагролизинг". С 2024 года он является президентом Объединенной лизинговой ассоциации, с 2025 года входит в наблюдательный совет "Российского экологического оператора".